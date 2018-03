Canada, è morto il pianista senzatetto che incantò il web

Roma, 8 mar. - E' morto a 46 anni Ryan Arcand, il pianista senzatetto che aveva incantato i passanti di Edmonton in Canada e milioni di internauti che avevano visualizzato un video su Youtube in cui esegue una sua melodia su un pianoforte rosso in una piazza della città.

Da anni lottava contro l'alcolismo e problemi mentali nella sua difficile vita di clochard. Il video che lo aveva reso famoso nel 2014 ha registrato oltre 11 milioni di visualizzazioni. Dopo il successo del video Arcand aveva spiegato di essere un autodidatta. Era stato ribattezzato "piano man" e gli ero stato fornito un alloggio, ma i problemi con l'alcol lo avevano riportato in strada.