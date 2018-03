Francia, il quotidiano Liberation oggi più caro per gli uomini

Parigi, 8 mar. - I lettori del quotidiano francese Liberation oggi pagano il 25 per cento in più delle lettrici per la loro coppia in edicola, iniziativa dell'8 marzo che vuole sottolineare la discrepanza di genere nei salari.

Libé ha mandato in stampa due versioni, con diverse prime pagine: su una campeggia la scritta "Per gli uomini 2 euro e 50", a fianco di una sagoma maschile, mentre su quella "per donne" figurano i soliti due euro e la silouhette di una donna.

Una nota sempre in prima pagina sottolinea che malgrado per legge esista la parità di salario dal 1972, le donne francesi vengono pagate in media il 25,7 per cento in meno, secondo un ultimo rapporto del 2017.

"Per evidenziare questa ingiustizia, Liberation ha deciso di applicare la stessa differenza di prezzo per un giorno, ovvero 50 centesimi in più per gli uomini", spiega il giornale. I proventi aggiuntivi dall'operazione verranno donati alla ong "Osservatorio per l'Eguaglianza".