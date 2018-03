Venezuela, missione a Caracas del dg per gli italiani all'estero

Roma, 8 mar. - Su istruzione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, inizia oggi la missione in Venezuela del Direttore Generale per gli Italiani all`Estero, Luigi Vignali. E` la prima missione di un Direttore Generale della Farnesina nel Paese dall`aggravarsi della crisi politica economica e sociale.

La missione intende confermare attenzione e solidarietà verso la comunità italiana in Venezuela (la terza in ordine di grandezza di tutta l`America Latina, con oltre 140.000 connazionali e quasi un milione di oriundi) e acquisire elementi per l`avvio di nuove iniziative di sostegno agli italiani.

Il Venezuela è attualmente colpito da una gravissima crisi economica, caratterizzata dall`iperinflazione che ha effetti particolarmente pesanti sui percettori di reddito fisso, sui percettori di pensione e sui connazionali più vulnerabili. Nel 2017 è stato stanziato in favore degli Italiani indigenti del Venezuela un piano straordinario di aiuti pari a 1.265.000 euro; un altro milione di euro è stato autorizzato dalla legge di bilancio per il 2018.