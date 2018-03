Turchia pianifica con Baghdad operazione contro PKK in Iraq

Roma, 8 mar. - La Turchia sta pianificando una operazione militare all'Iraq contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan turco (PKK) assieme al governo federale iracheno. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in una dichiarazione riportata dalla CNN turca.

"Anche se l'operazione di Afrin non è stata ancora conclusa, noi abbiamo la capacità di portare aventi entrambe le operazioni simultaneamente", ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara riferendosi all'offensiva dell'esercito turco lanciata lo scorso mese contro l'enclave curda nel Nord siriano.

La stessa emittente citando sempre Cavusoglu, ha riferito che l'operazione tuca potrebbe prendere il via dopo le elezioni parlamentari in Iraq in programma il prossimo maggio; mese entro il quale la Turchia conta di concludere l'offensiva su Afrin.