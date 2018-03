Dal Cgie auguri di buon lavoro ai parlamentari eletti all'estero -2

Roma, 8 mar. - A tutte le candidate e a tutti i candidati che hanno concorso ad animare la campagna elettorale, rendendola viva in tutte le parti del mondo, il CGIE riconosce il grande contributo all'affermazione del voto all'estero e all'interesse per la politica. Senza questo strumento e senza la rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero le due assemblee parlamentari italiane ed il nostro paese sarebbero più poveri, sottolinea il Consiglio.

Non per ultimo il CGIE esprime un forte riconoscimento alle istituzioni italiane ed in particolare al MAECI per la preparazione di tutto il processo elettorale, che ha investito 177 paesi stranieri ed oltre 4 milioni di elettori, tra residenti stabilmente all'estero e temporanei, oltre ai militari di stanza all'estero.