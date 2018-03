Ue archivia infrazione Italia e altri 17 Stati su norme Antitrust -2

Roma, 8 mar. - La direttiva sulle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust costituisce pertanto un elemento fondamentale dell'applicazione del diritto dell'Ue in materia di concorrenza. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla negli ordinamenti nazionali entro il 27 dicembre 2016. Sette Stati membri l'hanno recepita entro tale termine. In seguito all'avvio delle procedure di infrazione, 18 Stati membri hanno recepito la direttiva nel 2017. La Bulgaria ha notificato il recepimento all'inizio del 2018 e attualmente è in corso la valutazione della completezza delle misure di recepimento.

Nel 2018, conclude la nota, la Commissione procederà ad effettuare la verifica della conformità del recepimento negli ordinamenti nazionali ed inviterà i due Stati membri rimanenti (Grecia e Portogallo) ad adottare le misure necessarie per garantire che la direttiva sia pienamente attuata.