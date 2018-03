Siria, truppe del regime sono sempre più vicine a quelle Usa -2

Roma, 8 mar. - "Anche se non cerchiamo lo scontro con le forze filo-governative, come abbiamo ripetutamente dimostrato, le forze della coalizione non esiteranno a proteggersi quando minacciate", ha detto il portavoce del Pentagono, il maggiore Adrian Rankine-Galloway, alla Cnn.

"Le forze della coalizione mantengono una buona conoscenza della situazione degli sviluppi militari in tutta la Siria e prendono adeguate misure per garantire che le nostre forze siano sicure e possano svolgere le loro missioni di combattimento per liberare la Siria dall'Isis", ha aggiunto.

La coalizione guidata dagli Stati Uniti ha affermato che l'attacco di febbraio di forze allineate con Assad era con ogni probabilità mirato a conquistare i vicini e redditizi giacimenti petroliferi che le forze sostenute dagli Stati Uniti avevano sottratto all'Isis.

Durante quell'attacco le forze filo-governative che usavano carri armati e artiglieria spararono sul quartier generale delle Forze Democratiche Siriane dove erano presenti le Forze operative speciali degli Stati Uniti.