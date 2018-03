Giammanco: questione meridionale ha condizionato voto

Roma, 8 mar. - "Fino a quando le forze politiche tutte, da sinistra a destra, non si renderanno conto che esiste ancora una profonda questione meridionale da risolvere, il disagio sociale ed economico inevitabilmente condizioneranno l'esito del voto. Per troppi anni il Sud è stato assente dall'agenda politica nazionale. Viviamo in un Paese che viaggia a due velocità e l'esito del voto di domenica conferma che l'Italia è nettamente spaccata in due". Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia ed eletta al Senato.

"Il Sud, fino a oggi, si era sempre rifugiato nel voto clientelare sperando che potesse dare delle risposte alle necessità della gente ma il permanere della miseria, e la sfiducia in una classe dirigente che ha perso l'opportunità di cambiare le cose, questa volta hanno spinto verso un voto di protesta e verso la promessa di una politica assistenzialista. Il reddito di cittadinanza in molte regioni del Sud è considerato l'ultima spiaggia perché lì il lavoro non è più neanche una speranza ma soltanto una chimera", conclude Giammanco.