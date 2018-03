Ue, Dombrovskis:ci attendiamo che nuovo governo mantenga la rotta -2

Roma, 8 mar. - Gli è stato chiesto, quindi, se l'Esecutivo comunitario conti sulla pressione dei mercati come "vincolo esterno", contro l'opposizione a tagli di bilancio espressa in particolare dalla Lega, che guida la coalizione che ha vinto le elezioni. "Non mi metterei a giudicare in anticipo - ha risposto Dombrovskis - le supposte misure del nuovo governo italiano, prima ancora che sia stato formato e prima di sapere quale sarà. C'è ancora tempo: aspetterei i pronunciamenti del nuovo governo italiano una volta che sarà stato costituito, per commentarli".

"Ora - ha aggiunto - siamo di fronte più che altro a speculazioni, ma con questa situazione di bilancio, con questo rapporto debito/Pil, è importante mantenere la rotta. Naturalmente - ha concluso - la disciplina dei mercati può avere un ruolo, ma è importante non creare aspettative negative, e quindi segnalare che si mantiene la rotta per quanto riguarda le politiche di bilancio".