8 marzo, Alfano: donne protagoniste del cambiamento -3

Roma, 8 mar. - Alla luce del sempre maggiore coinvolgimento delle donne in situazioni belliche o post-belliche, la Farnesina sottolinea il loro apporto decisivo nel processo di risoluzione pacifica dei conflitti e riafferma l`impegno dell`Italia nella prevenzione e la lotta a tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne.

Ribadisce inoltre il proprio appoggio alle campagne internazionali per l`eliminazione di tutte le pratiche dannose, a partire delle mutilazioni genitali femminili e dai matrimoni precoci e forzati, oltre a quelle per la prevenzione e la lotta alle violenze sessuali in situazioni di conflitto e di emergenza.