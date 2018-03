8 marzo, Alfano: donne protagoniste del cambiamento -2

Roma, 8 mar. - "La Farnesina, anche tramite la propria rete diplomatico-consolare e le attività di cooperazione allo sviluppo, - ha ricordato il ministro - promuove e sostiene azioni, anche a livello locale, per favorire la partecipazione politica delle donne e incentivare il loro ruolo nell`economia e nella lotta alla povertà, nella convinzione che lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale di ciascun Paese non possa realizzarsi senza la piena partecipazione e il contributo fondamentale delle donne".

" L`8 marzo - ha aggiunto il ministro - è anche l`occasione per ricordare che l`Italia durante la presidenza di turno del G7 l`anno scorso, ha promosso il primo Vertice delle Pari Opportunità e l`adozione di una `Roadmap for a gender-responsive economic empowerment`, un piano di azione trasversale per l`uguaglianza di genere, la riduzione della violenza contro donne e bambine e la più ampia partecipazione femminile nei processi decisionali. Sempre nel 2017 inoltre la Farnesina ha lanciato il Mediterranean Women Mediators Network, per rafforzare il ruolo delle donne nelle attività di mediazione nella regione."(Segue)