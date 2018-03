8 marzo, Alfano: donne protagoniste del cambiamento

Roma, 8 mar. - "Le donne come protagoniste del cambiamento, della risoluzione pacifica dei conflitti, della lotta contro la povertà. E` questo il messaggio che voglio inviare oggi, in occasione dell`8 Marzo e a cui unisco gli auguri a tutte le donne della Farnesina, in servizio a Roma e all`estero": lo ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano.

"Nel giorno in cui, attraverso la celebrazione della donna, vogliamo promuovere la cultura del rispetto, ribadisco la mia personale convinzione che le donne possano fare la differenza nella gestione delle sfide alla pace e alla sicurezza internazionale. Abbiamo però bisogno di più donne che siano protagoniste in attività di mediazione. Oggi purtroppo sono ancora troppo poche", ha affermato Alfano.(Segue)