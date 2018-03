Romano (Pd): un pasticcio se il Pd governasse con il M5S

Roma, 8 mar. - "Non temiamo un ritorno al voto; se si torna al voto presenteremo le nostre proposte. Basta non fare un pasticcio. Sarebbe un pasticcio se il Pd governasse con M5S. Meglio che Lega e M5S governino visto che hanno avuto il mandato" Andrea Romano, deputato Pd, neoeletto nel collegio di Livorno, ai microfoni di '6 su Radio 1' rifiuta l'ipotesi di un esecutivo targato Pd-M5S spiegando che "la maggior parte dei militanti del Pd è contraria ad un accordo con il M5S. Molti elettori del Pd sono migrati verso la Lega, come è normale che accada; gli elettori devono scegliere ciò che ritengono più giusto".

"Alcuni dirigenti hanno auspicato un accordo con i 5 Stelle ma sarebbe delirante dopo anni di governo Pd con i 5 Stelle all'opposizione. Un passante che vede due partiti che sono stati all'opposizione, mettersi d'accordo per una poltrona, penserebbe che la politica sia un teatrino. Io auspico che i 5 stelle governino e che governino bene nell'interesse dell'Italia", conclude Romano.