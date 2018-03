8 Marzo, Borsa Italiana con 'Ring the Bell for Gender Equality'

Milano, 8 mar. - Borsa Italiana partecipa a "Ring the Bell for Gender Equality- Culture of Parity" in occasione dell`8 marzo. Anche quest`anno, Borsa Italiana si è unita a altri 60 Exchange in tutto il mondo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e promuovere la parità di genere.

Durante la speciale cerimonia di apertura del mercato, il tradizionale suono della campanella è stato dedicato ad accrescere la consapevolezza sull'emancipazione economica delle donne e sulle opportunità per il settore privato di promuovere l'uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile. Tra i promotori a livello globale di questa iniziativa a cui Borsa Italiana ha aderito ci sono: IFC, Women in ETFs, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women e The World Federation of Exchanges.

"La disclosure delle informazioni sulla diversity è oggi uno dei principali parametri non finanziari valutati dagli investitori", ha dichiarato Marina Famiglietti, Chair del Women Inspired Network Italy- London Stock Exchange Group e Board Member di Borsa Italiana. "Il tema - ha aggiunto - è particolarmente rilevante per noi, per il ruolo che abbiamo nell`ambito della diffusione delle buone prassi di governance e per il ruolo che vogliamo giocare di stimolo alla crescita del tessuto imprenditoriale quotato e non quotato. Il Gruppo London Stock Exchange, di cui Borsa Italiana fa parte, si è dato un obiettivo chiaro per il 2020: la presenza, in tutte le componenti aziendali, a tutti i livelli di seniority del 40% di donne. È una sfida importante che si è tradotta in un concreto piano di lavoro, ma è anche la testimonianza di come oggi la crescita della componente femminile sia considerata un valore indispensabile per essere sempre più competitivi".

"Siamo felici - ha aggiunto Silvia Bosoni, Head of Italy ETFs, ETPs and open end Funds di Borsa Italiana - di aderire per il terzo anno consecutivo a questa iniziativa. La sinergia tra vari soggetti del settore a livello internazionale è fondamentale per accrescere la consapevolezza sull`importanza del ruolo femminile nel mondo della finanza e non solo. La valorizzazione della diversità è infatti uno dei fattori principali di crescita e innovazione nelle aziende per cogliere le sfide attuali e future".