Bergamini (Fi): no retorica, vera sfida è non cadere in emergenza

Roma, 8 mar. - "Non serve l'8 marzo, purtroppo. Basta la cronaca quotidiana a ricordarci che la parità di genere non è ancora una realtà, che gli abusi e le violenze nei confronti delle donne sono ancora un fenomeno diffusissimo, che l'eguaglianza lavorativa e salariale non l'abbiamo ancora raggiunta". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.

"Non serve l'8 marzo, o almeno non dovrebbe servire, a ricordarci che dobbiamo ripensare il nostro modello di welfare se vogliamo davvero sostenere la parità. Che dobbiamo cambiare il nostro linguaggio e la cultura che trasmettiamo prima di tutto ai nostri figli, se vogliamo finirla con i femminicidi - continua Bergamini -. Che sostenere l'occupazione femminile è un volano di sviluppo per l'intera Italia e non 'solo' una questione di genere. La vera sfida, oggi come ogni giorno, è non cadere nell'ottica della celebrazione vuota o in quella dell'emergenza. Nei confronti delle donne in Italia non ci sono emergenze ma difficoltà strutturali da risolvere, evitando di abbandonarsi alla facile retorica che porta con sé questa giornata. E il centrodestra, l'unico schieramento ad oggi ad aver ottenuto dei veri risultati in questo ambito, attuerà le risposte giuste in questa nuova legislatura".