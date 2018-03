Anzaldi (Pd): accordo con M5s? Lista offese ricevute è lunghissima

Roma, 8 mar. - "Alleanza del Pd con il Movimento 5 Stelle sì o no? Nel dibattito, abbastanza lunare e strampalato, che si è aperto in questi giorni sul futuro governo può essere utile tornare indietro al passato. In questo caso, a una rapida sintesi delle dichiarazioni che in questi anni gli esponenti cinque stelle hanno riservato al Partito democratico. Chi la legge deve considerare che è molto parziale, perché le offese, sempre infamanti e violentissime, rivolte dal 2007 a oggi al Pd dai grillini di ogni ordine e grado, sono molte di più". E' quanto scrive Michele Anzaldi del Partito democratico nel suo blog su "Huffington post", dove pubblica l'elenco degli insulti ricevuti dai leader M5s.

"Arrivati in fondo a questo orrore linguistico e politico - prosegue Anzaldi - a questa valanga di odio sparso con tv, social e comizi, viene da farsi una domanda: com'è possibile passare, nell'arco di poche ore, dalle offese mortali alle mani tese, dal disprezzo antropologico alla pretesa di sintonie? Tutti quelli che dal 4 marzo fanno pressioni, decisamente indebite, sul Pd perché offra i propri voti a Di Maio, hanno letto questa lista? E per quale ragione il Pd, parole di Di Maio pre-voto, 'impresentabile', 'assassino', il Pd 'con cui qualsiasi alleanza è categoricamente esclusa', il Pd che Di Maio si augurava di ignorare, ora dovrebbe offrire il proprio sostegno per un governo 5 Stelle? Perché l'unico partito cui verrebbe chiesto un presunto atto di responsabilità, mentre gli altri lanciano diktat e insulti, sarebbe proprio il Pd? Tutti hanno ancora in mente l'insopportabile scena con Roberta Lombardi che, davanti alle telecamere dello streaming grillino, umilia Pierluigi Bersani. I ruoli, allora, erano perfettamente invertiti. Con due differenze fondamentali. Il Pd non aveva mai offeso il Movimento 5 stelle, non aveva mai rovesciato contro di loro la campagna d'odio che noi subiamo da cinque anni ovunque, a partire dalle aule parlamentari dove ci è stato detto quotidianamente di tutto".