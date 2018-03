Salvini: voto rode a rosiconi sinistra, baci a Fazio, Saviano...

Roma, 8 mar. - Il leader della Lega Matteo Salvini gira in largo e in lungo un mercato milanese, in diretta su Facebook, e quando viene affrontato da una signora che gli intima di "andare fuori dai c..." lui ne approfitta per mandare "un bacione ai rosiconi di sinistra, a Saviano, a Lerner, a Fazio, ai 99 Posse, ai tutti i sinistri rimati un po' da soli...".

"Ma quanto rode a quella radical chic che mi ha detto 'fuori dai c..., questi sono i rosiconi di sinistra", aggiunge il leader leghista. In molti cittadini gli dicono "mi raccomando: no a un accordo con i Cinquestelle" e lui risponde "no, no". C'è anche chi gli grida: "Devi fare il premier!" ma l'unica risposta di Salvini è "ehhhh".