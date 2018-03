Mattarella: donne antidoto a disuguaglianze sociali ed economiche

Roma, 8 mar. - "Sono state necessarie tenacia e forte impegno per superare le discriminazioni, per rimuovere gli ostacoli all'ingresso delle donne nella vita pubblica, per ridurre le disparità nel mondo del lavoro, nell'accesso ai servizi, nella vita familiare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna.

Il capo dello Stato ha sottolineato che comunque esistono "barriere da superare, squilibri da colmare, ma abbiamo sempre nuove prove di come le pari opportunità delle donne costituiscano uno degli antidoti più forti alle chiusure oligarchiche, all'immobilismo sociale, alle disuguaglianze economiche".