Cdp, Sace assicura investimenti di Marzotto in Tunisia per 21 mln

Roma, 8 mar. - Sace, società del gruppo Cdp, ha assicurato contro i rischi di natura politica (come guerre, disordini civili, esproprio e restrizioni valutarie) i conferimenti di capitale e i finanziamenti soci del gruppo Marzotto a favore della controllata tunisina Filature de Lin Filin. Le operazioni, del valore di circa 21 milioni di euro, includono anche la copertura - offerta per la prima volta da Sace - dei danni derivanti dall`interruzione temporanea dell`attività produttiva (business interruption) a causa di eventi di violenza politica.

"Si amplia, quindi, la copertura dei rischi politici offerta da Sace - si legge in una nota -, in risposta alle tante esigenze manifestate dalle imprese italiane che operano in territori dove, specialmente negli ultimi anni, si sono riacutizzate le tensioni di natura politica".