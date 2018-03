8 marzo, Salvini: non fate fenomeni,non comprate mimose da abusivi

Roma, 8 mar. - "Uomini, se oggi volete fare un regalo andate dal fiorista, dai commercianti che pagano le tasse, non fate i fenomeni, non comprate mimose dagli abusivi, dal clandestino al semaforo. Se è un regalo sia fatto con il cuore e regolarmente dagli italiani che pagano le tasse". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook durante un suo giro in un mercato milanese ("perchè noi siamo in mezzo alla gente e andiamo nei mercati anche dopo il voto").

"Se c'è il presidente Mattarella all'ascolto salutiamo anche lui", ha aggiunto Salvini.