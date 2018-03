8 marzo, Salvini: no a chiacchieroni e ipocriti,sciopero non serve

Roma, 8 mar. - "Viva la mimosa e viva gli abbracci ma dobbiamo essere più concreti rispetto ai chiacchieroni e agli ipocriti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando della Festa della donna durante una diretta Facebook.

"Non penso che sia facendo uno sciopero che si tutelano i diritti delle donne che in Italia vogliono solo più diritti, più lavoro e più sicurezza", ha aggiunto poi ringraziando anche "le donne che rappresentano la Lega in Parlamento ma non a chiacchiere come la Boldrini ma occupandosi dei temi" che interessano al Paese.