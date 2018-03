Fratoianni (Leu): sciocco approccio vendicativo di Renzi su m5s

Roma, 8 mar. - "Credo che in queste elezioni ci siano due domande di cambiamento che emergono; una è il segno della Lega ed è un segno per me regressivo. Uno è il segno del Movimento 5 Stelle che per me non è diventato la sinistra, continua a mantenere moltissimi elementi di ambiguità ma che ha sul piano sociale ha contenuti in alcuni casi anche interessanti". Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parla i microfoni di '6 su Radio 1' dei recenti risultati elettorali, aprendo alla possibilità di un'alleanza con il M5S.

"Sarebbe utile - ha proseguito poi Fratoianni - che sulla base di alcuni punti condivisi, quella domanda potesse essere messa alla prova. Trovo che quell'approccio un po' vendicativo di Renzi, a prescindere dalla sfida sui contenuti, sia un poco sciocco".

Sulla possibilità che venga meno il progetto di 'Liberi e Uguali', Fratoianni precisa: "Rimarremo insieme, ce lo chiedono da tutta Italia e noi lavoriamo in questa direzione". Infine, alla domanda se sia finito il tempo delle ideologie con l'affermazione del partito di Di Maio, Fratoianni osserva: "Non credo; le ideologie hanno il problema di viaggiare anche quando non vengono nominate come tali e allora diventano ancora più pericolose".