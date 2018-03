8 marzo, Spagna, al via il primo sciopero delle donne -2

Roma, 8 mar. - Iniziativa peraltro che avrà modalità diverse a seconda anche delle sigle sindacali: la maggior parte dei sindacati di base e indipendenti ha infatti proclamano lo stato di agitazione per 24 ore, mentre le due principali organizzazioni confederali, Ugt e Comisiones Obreras, si sono "accontentate" di due ore per turno dato il carattere inedito e in qualche modo sperimentale dello sciopero.

L'iniziativa ha provocato reazioni polemiche anche all'interno del mondo politico, dal quale è arrivato un sostegno tutt'altro che unanime, specie da parte del blocco conservatore del Pp e di Ciudadanos: il premier Mariano Rajoy ha assicurato che l'esecutivo nutre il massimo "rispetto" per lo sciopero, dopo però che due membri del Pp, la titolare dell'Agricoltura, Isabel Tejerina, e la governatrice della comunità autonoma di Madrid, Cristina Cifuentes, avevano proposto uno "sciopero alla giapponese", ovvero lavorare più ore. (Segue)