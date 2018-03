8 marzo, Spagna, al via il primo sciopero delle donne

Roma, 8 mar. - "Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo": questo lo slogan per l'8 marzo delle donne spagnole, celebrato per la prima volta con uno sciopero generale - anche dell'istruzione e del consumo - e numerose manifestazioni previste in tutte le principali città del Paese.

Uno sciopero inedito che per motivi di copertura legale viene considerato come lavorativo, ma senza picchetti o serrate dal momento che, come ricorda il quotidiano spagnolo El Diario, gli uomini dovrebbero lavorare normalmente e non tutte le donne possono permettersi nelle proprie aziende di aderire all'iniziativa. (Segue)