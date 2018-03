AkzoNobel, utili crollano nel 2017 (-14%), anno offerta ostile Ppg

Roma, 8 mar. - Redditività in netto calo per il colosso chimico olandese AkzoNobel, numero uno al mondo per le vernici, che archivia il 2017 con utili netti che sono crollati tra "venti contrari" nel settore . Le vendite sono aumentate del 3% rispetto all'anno precedente a 14,6 miliardi di euro. Ma gli utili sono diminuiti del 14% a 832 milioni di euro rispetto ai 970 milioni di euro del 2016. Tra i fattori negativi che hanno pesato sul risultato AkzoNobel ha segnalato tassi di cambio sfavorevoli, il costo crescente dei materiali e condizioni di mercato avverse.

AkzoNobel ha passato gran parte degli ultimi 12 mesi a combattere un'offerta di acquisto ostile da parte del suo concorrente americano, la PPG di Pittsburgh. E ha anche perso l'amministratore delegato Ton Buchner, che ha lasciato a luglio per motivi di salute.

In una battaglia che è approdata nei tribunali olandesi, AkzoNobel ha respinto tre offerte di acquisto da parte di PPG che avrebbero valutato la società olandese a 26,9 miliardi di euro. La scalata ostile è stata guidata dal gruppo di investitori attivisti statunitensi Elliott Advisors, che alla fine ha accettato di seppellire l'ascia di guerra ad agosto dopo aver perso un procedimento giudiziario.

Con il desiderio di placare il nervosismo degli investitori, il produttore con sede ad Amsterdam di vernici per la casa con marchi noti come Dulux e Trimetal ha annunciato di avere avviato lo scorporo delle attività nel settore delle sostanze chimiche speciali.

"Stiamo prendendo varie misure, tra cui il controllo dei costi per affrontare i venti contrari a livello di settore, compresi i maggiori costi delle materie prime e le sfide per il settore dei rivestimenti marini e protettivi", ha dichiarato il nuovo CEO Thierry Vanlancker.

A novembre, la società aveva annunciato che i colloqui di fusione con un'altra società statunitense, Axalta, erano stati abbandonati, dopo che i due non avevano raggiunto un accordo. Costituita nel 1994 dalla fusione delle società olandese e svedese Akzo e Nobel, AkzoNobel ha una forza lavoro di 45.000 dipendenti e opera in circa 80 paesi in tutto il mondo.