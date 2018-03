Rossi: per Grillo LeU peste rossa, stupefacente idea appoggio

Roma, 8 mar. - "Aveva ragione Grillo: noi restiamo la 'peste rossa'. Ammetto di essere un po' ingenuo, ma siccome ricordo come fu trattato Bersani quando ando' a chiedere il sostegno dei cinque stelle per un governo di cambiamento, mi chiedo con che faccia oggi Di Maio pretenda il sostegno del Pd e soprattutto trovo stupefacente che anche in Liberi e Uguali ci sia qualcuno che ci pensi e sia disponibile. Per la sinistra sarebbe esiziale". Lo scrive, su Facebook, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di Liberi e Uguali.