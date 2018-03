Rampelli: elezioni anticipate?L.elettorale con premio maggioranza

Roma, 8 mar. - "Nella scelta della consegna del mandato esplorativo, non ignorare il dato numerico. Ci sono troppe ricostruzioni retrosceniste. Non è vero che nessuno ha vinto. Il centrodestra è arrivato primo. Nessuno ha una netta maggioranza perché non c`è un premio di maggioranza. Un eventuale ritorno alle urne dovrà necessariamente vedere una nuova formula elettorale con il ritorno del premio di maggioranza". E` quanto dichiara Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera, ospite di Coffee Break sullo scenario post-voto.