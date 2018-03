Dazi, Moscovici:rappresaglia Ue su beni da distretti Repubblicani

Roma, 8 mar. - La Commissione europea rilancia la minaccia di immediate rappresaglie, nell'ipotesi in cui il presidente Usa Donald Trump proceda a varare i controversi dazi su acciaio e alluminio. "Se li confermasse abbiamo tutto un arsenale pronto", ha affermato il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici intervistato dalle emittenti Bfm Tv e Rmc.

Ieri sulla questa questione a illustrare le contromisure già approntate e a avvisare gli Usa era stata la commissaria al Commercio, Cecilia Malmstroem.

L'Ue ha già preparato una lista di prodotti che verrebbero bersagliati da contromisure e secondo Moscovici è stata studiata per coinvolgere "beni prodotti nei collegi elettorali vinti dai Repubblicani Usa. Serve per far capire al Congresso che questa strategia vedrebbe tutti perdenti. Non possiamo accettare che il mondo diventi un ognuno per sé. Il protezionismo - ha concluso - non è mai la risposta".