8 marzo, Unhcr: "Time is now" arriva al momento giusto -4

Roma, 8 mar. - "La Giornata internazionale della donna è anche l`occasione giusta per intensificare il nostro impegno a porre fine allo sfruttamento sessuale, agli abusi e alle molestie. Sono atti ingiustificabili. L`UNHCR è da sempre impegnato in prima linea in questa lotta e continuerà a esserlo. Non c`è posto, nella nostra organizzazione, per coloro che non condividono e rispettano i nostri valori fondamentali. Esorto le vittime a denunciare e a lottare per i propri diritti. E invito chiunque sia stato testimone di azioni sessuali improprie nell`ambito delle operazioni UNHCR a farsi avanti e a riferirlo. Continueremo a rafforzare il nostro sostegno alle vittime e ci dedicheremo a migliorare ulteriormente le nostre attività tese a prevenire, denunciare e affrontare casi di cattiva condotta sessuale.

Le società che sfruttano appieno il potenziale di uomini e donne alla pari, e garantiscono che i diritti delle donne e delle ragazze che sono costrette alla fuga vengono pienamente rispettati, non sono solo un ideale lontano. Spetta a tutti noi renderle una realtà, ora".