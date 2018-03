8 marzo, Unhcr: "Time is now" arriva al momento giusto -3

Roma, 8 mar. - "In questi paesi, così come nel resto degli interventi attuati in varie parti del mondo, l`UNHCR è impegnato in prima linea.

Riteniamo di avere una grande responsabilità nel garantire che la voce di tutte le donne e di tutte le bambine venga ascoltata e rispettata in ogni fase, così come in tutti gli aspetti del nostro lavoro.

Ci siamo assunti impegni a lungo termine in materia di età, genere e diversità, li abbiamo approfonditi e rinnovati con una nuova politica, per porre in atto le lezioni apprese e adempiere le nostre responsabilità verso le donne, le ragazze e tutti coloro di cui ci occupiamo. Investiremo per migliorare le azioni di monitoraggio, in modo da misurare i progressi compiuti nel perseguire l`uguaglianza di genere nei nostri interventi e realizzare un pianeta 50/50 entro il 2030".(Segue)