8 marzo, Unhcr: "Time is now" arriva al momento giusto -2

Roma, 8 mar. - "Il nostro obiettivo è valorizzare la ricchezza delle esperienze, delle capacità e delle aspirazioni di donne e bambine e aiutarle a realizzare tutto il loro potenziale attraverso un migliore accesso all`istruzione, a un lavoro dignitoso e ai servizi legali e sanitari.

L`UNHCR si impegna in modi molto concreti per raggiungere questi obiettivi. In Libano, oltre il 50% dei volontari impegnati in attività di outreach sono donne. Nella Repubblica Centrafricana, tre centri offrono aiuto alle donne sfollate per migliorare il tasso di alfabetizzazione, combattere la violenza sessuale e di genere e renderle indipendenti e in grado di sostenere la propria famiglia. E in Malesia, i prolungati investimenti fatti nella leadership, nella comunicazione e nella formazione sulla parità di genere, hanno aumentato del 43% il numero delle donne rifugiate che svolgono un ruolo attivo nei processi decisionali comunitari".(Segue)