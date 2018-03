8 marzo, Unhcr: "Time is now" arriva al momento giusto

Roma, 8 mar. - La Giornata internazionale della donna si celebra quest`anno sulla scia di un forte movimento globale per i diritti delle donne, l`uguaglianza e la giustizia: lo ha ricordato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in occasione della Giornata Internazionale della Donna

"Il tema scelto, "Time is now", arriva al momento giusto. E rispecchia anche il fermo impegno dell`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nel sostenere i diritti delle donne e delle ragazze e nell`assicurare che le azioni dirette a offrire protezione alle persone in fuga e agli apolidi e a trovare soluzioni rispettino appieno l`età, il genere e la diversità".(Segue)