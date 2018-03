Roma, 8 mar. - "Un governo di scopo con il Pd per realizzare la legge elettorale e la manovra? Per la legge elettorale sì, per la manovra no. Ma la palla è nelle mani del presidente della Repubblica". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).

"Ci tengo a sottolineare però che ha vinto il centrodestra, non il M5s come i media dicono. Rispetto al 2013 abbiamo preso 8% in più", ha concluso.