Electrolux, per Susegana stop in anticipo contratti solidarietà

Roma, 8 mar. - Il coordinamento sindacale degli stabilimenti italiani di Electrolux e le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm hanno raggiunto una ipotesi di accordo con Electrolux per l'uscita anticipata dal contratto di solidarietà per lo stabilimento di Susegana. Lo comunicano i sindacati.

L'ipotesi di accordo "prevede che, per tutto il 2018, l'azienda non farà ricorso al Contratto di solidarietà per lo stabilimento veneto".

A fronte di questo impegno aziendale l'ipotesi prevede il ricorso a 40 ore di flessibilità per far fronte alle richieste produttive - da effettuare nel periodo dal 7 maggio al 6 ottobre, con un calendario che prevede l'esclusione dei mesi di luglio e agosto - con un incremento economico della maggiorazione a 3 euro ora e condizioni di salvaguardia per i lavoratori.

Inoltre l'intesa conferma la possibilità, per i lavoratori interessati, ad usufruire delle incentivazioni all'esodo e degli importi economici definiti dall'accordo del marzo 2017.

L'ipotesi di accordo dovrà essere approvata tramite referendum dalle lavoratrici e dai lavoratori dello stabilimento di Susegana, nelle assemblee già convocate per il 9 marzo.