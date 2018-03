Omicidio giornalista, inventore danese conferma: sono innocente

Copenaghen, 8 mar. - Il danese Peter Madsen, accusato di aver ucciso nell'agosto 2017 a bordo del suo sottomarino la giornalista svedese Kim Wall, della quale ha riconosciuto di aver gettato in mare il corpo mutilato e smembrato, si è di nuovo dichiarato innocente per l'accusa di omicidio in apertura del suo processo.

Presente all'udienza al tribunale di Copenaghen, Peter Madsen non si è espresso ma il suo avvocato ha confermato alla corte di non aver modificato la linea difensiva, secondo cui Kim Wall è morta accidentalmente a bordo del sottomarino.

Ha riconosciuto di aver gettato il cadavere in mare, al largo della capitale danese, ma ha negato qualunque violenza sessuale.

