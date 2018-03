Vivendi, de Puyfontaine: accordo Mediaset ha ancora più valore

Roma, 8 mar. - L'accordo tra Mediaset e Vivendi continua ad avere senso ed ora più che in passato. Lo ha sottolineato il presidente di Tim, Arnaud de Puyfontaine in una intervista al Messaggero. "Un accordo avrebbe molto senso. Il progetto strategico ha ancora più valore adesso che quando l'avevamo proposto", spiega il presidente, ceo di Vivendi alla domanda se Vivendi intenda riprendere le trattative e quanto sia disposta a cedere a Mediaset ora che lo scenario politico dopo le elezioni non hanno consegnato al partito di Silvio Berlusconi la maggioranza sperata.