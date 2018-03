Roma, 8 mar. - L'unità anti-terrorismo britannica sta lavorando per stabilire quale sia l'agente nervino utilizzato contro Skripal e la figlia. Secondo una fonte, che ha parlato alla Bbc, si tratterebbe di una sostanza più rara del sarin o del gas nervino.

Secondo la stessa fonte non si tratterebbe di un agente simile a quello usato in Siria o nell'attacco alla metropolitana di Tokyo nel 1995 o ancora quello usato per uccidere il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un in Malesia.