Roma, 8 mar. - "Non considero i Cinquestelle il diavolo, il problema sta sulle differenze politico-programmatiche. Ci hanno insultato? Anche quando abbiamo parlato con il centrodestra non è che venivamo da uno scambio di cortesie" ma "ci sono distante di carattere programmatico e politico che non consentono questo tipo di formula". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.