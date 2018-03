Sala: Pd deve stare all'opposizione, per sinistra modello Milano

Roma, 8 mar. - "Il Pd deve stare all'opposizione, e non al governo. Il che non vuol dire votare sempre e comunque contro. Deve farsi sentire sull'europeismo che è necessario. Sui diritti. E sulla Flat tax, alla quale sono radicalmente contrario". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a Repubblica.

"I 5stelle hanno stravinto al Sud, con le loro nuove promesse. Ma noi possiamo vivere con l'ennesima profezia di rinascita del Mezzogiorno? Magari accadesse, ma per il presente, a chiunque governi, io suggerisco di guardare a Milano. Il biglietto da visita dell'Italia non può essere che Milano" e il segreto della sinistra milanese utile anche al Pd è "la condivisione. La lealtà. Le differenze dentro il centrosinistra vanno valorizzate, ma da sette anni a Milano chi vuole bene alla sinistra ha trovato il collante e sa parlarsi chiaro".

"Posso esserci tante cause, ma tu Matteo Renzi, se dici che fai il treno elettorale, ci devi stare da mattina a sera, se no perdi, com'è successo, il controllo dei territori", sottolinea Sala ricordando che "negli ultimi sei mesi ci siamo sentiti tre volte".