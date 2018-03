Roma, 8 mar. - Discutere di fare o meno l'intesa con i Cinquestelle come fa Matteo Renzi "mi pare sia un modo per buttare la palla in tribuna per parlare di questo invece di fare una discussione sulla sconfitta che ha portato al minimo storico il Pd e il centrosinistra con un risultato drammatico". Lo ha detto, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, il ministro uscente della Giustizia Andrea Orlando.

"Quello di cui bisognava parlare è cosa fare dopo una disfatta storica", ha concluso.