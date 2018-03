Roma, 8 mar. - Via libera dal Cda di Erg al Piano industriale 2018-2022 che prevede un dividendo ordinario proposto in aumento a 0,75 euro per azione, "sostenibile nell`arco di piano e coerente con l`attuale core business". Inoltre per quest'anno previsto un dividendo straordinario pari a 0,40 euro per azione, legato alla cessione di TotalErg. Lo scorso anno il dividendo è stato pari a 0,50 euro ad azione.