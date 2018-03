Bagnasco: capire malessere del voto e non temere il cambiamento

Roma, 8 mar. - Bisogna "scoprire la verità delle cose senza paura, affrontarle come stanno senza voler cavalcare niente e nessuno": lo afferma il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, in un'intervista dopo il voto alla Stampa. "I sintomi bisogna leggerli tutti: come avviene in medicina, per scoprire anche eventuali problemi o alterazioni: un atteggiamento di supponenza non fa mai bene e non serve perché distanzia dalla realtà".

Bagnasco si dice sicuro che "il presidente della Repubblica con la sua saggezza saprà trovare le formule e le modalità migliori per dare un governo alla nazione, dopo che la popolazione si è espressa andando a votare in maniera civile e così numerosa".

"In tutte le cose ci sono situazioni in cui, di fronte adassetti nuovi, nascono timori, è fisiologico. Ma non si deve avere paura, non è l`atteggiamento giusto per affrontare le nuove situazioni", secondo Bagnasco.