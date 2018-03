Erg cede a fondo Greencoat UK il 100% di Brockaghboy Windfarm

Roma, 8 mar. - Erg ha ceduto al fondo Greencoat UK Wind, quotato alla Borsa di Londra e specializzato in investimenti nelle rinnovabili, il 100% del capitale di Brockaghboy Windfarm, società di diritto inglese titolare del parco eolico da 47,5 Mw realizzato in Irlanda del Nord, nella contea di Londonderry da Erg e Tci Renewables. L'enterprise value dell'operazione ammonta a circa 163 milioni di sterline (pari a circa 185 milioni di euro).

I proventi saranno ripartiti fra Erg e Tci in base a quanto stipulato nel development service agreement firmato al tempo dell'acquisizione del progetto ready to build. Il cash-in complessivo per Erg sarà pari a circa 95 milioni di sterline (108 milioni di euro) di cui circa 70 milioni di sterline (79 milioni di euro) a totale copertura degli investimenti effettuati da Erg per acquisire il progetto e costruire il parco.

L'operazione di cessione era prevista dall'accordo stipulato a suo tempo tra Erg e Tci in base al quale, al termine della costruzione congiunta del parco e ottenuto l'accreditamento agli incentivi (Niro), si prevedeva la possibilità che Bwf venisse ceduta a terzi.

"La decisione di vendere Bef, - ha commentato Luca Bettonte, Ceo di Erg - è stata motivata dal ritorno dell'investimento estremamente elevato in virtù sia della rapida monetizzazione dello stesso, che soprattutto dal significativo apprezzamento del mercato per uno degli ultimi parchi accreditati per i Niro, i certificati verdi in Irlanda del Nord. I proventi della dismissione contribuiranno a finanziare la crescita delineata nel piano industriale 2018-2022 approvato dal cda".