Domenico Zonin: Popolare Vicenza ci ha dato solo guai

Roma, 8 mar. - "Quella banca ci ha portato solo guai, fin dall`inizio, Ricordo il pranzo in cui mio padre ci disse che sarebbe voluto diventare presidente della Popolare di Vicenza. Eravamo a casa, in campagna, a Montebello Vicentino. Lo ascoltai fino in fondo, poi gli dissi che era una pessima idea, che non ero d`accordo e che non doveva farlo. Avevo 23 anni, era il 1996". E' quanto ha affermarto a Repubblica, Domenico Zonin, figlio di Gianni Zonin presidente dell'istituto per 19 anni fino al 2015, alla vigilia del crac che ha bruciato 6 miliardi di valore delle azioni in mano a 118mila soci.

Dal 2016 Domenico Zonin 45 anni è presidente della casa vinicola di famiglia, la Zonin 1821. Tiene in mano le redini, di fatto, da quindici anni.

Parlando del padre dice: "Oggi è un pensionato. In passato è stato tante cose. Un buon padre anzitutto. Ha cresciuto me e i miei due fratelli in paese, senza televisore, iscritti a scuole pubbliche. È stato un grande imprenditore. A 27 anni è diventato presidente di un`azienda da poco, che produceva frizzantino da supermercato in bottiglie da un litro e mezzo. Quando nel 2003 siamo entrati io e i miei fratelli, fatturava 60 milioni. Ma è sempre stato un accentratore. Non ascoltava nessuno. E voleva che questo fosse evidente a tutti, anche all`esterno. La faccia doveva sempre essere la sua, anche quando non aveva meriti reali".

A proposito della sua azienda vinicola, Domenico Zonis afferma che "molte aziende al passaggio generazionale falliscono. La Zonin 1821, con noi tre alla guida, fattura 200 milioni. Mio padre ha vissuto la fase della crescita in Italia. Noi, che da ragazzi abbiamo lavorato all`estero, abbiamo raggiunto una dimensione internazionale. Esportavamo il 15 percento, oggi siamo all`87. Vendiamo negli Stati Uniti, in Cina, in Sudamerica. Abbiamo nostre bottiglie fra le prime 100 scelte da Wine Spectator".

E per concludere, rimarca: "La Popolare di Vicenza ci ha danneggiati. Il crac dell`istituto ha bruciato 22 milioni di euro di azioni che avevamo acquistato. E L`inchiesta penale su mio padre ha sporcato il nostro cognome. Girare in città non è facile, non sono scemo e vedo come mi guarda la gente. Le persone che hanno perso soldi sono ovunque".