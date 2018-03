Usa, Trump ottiene ordine restrittivo contro pornostar Stormy

Roma, 8 mar. - L'avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto in segreto un ordine restrittivo temporaneo che vieta all'attrice di film porno Stephanie Clifford di parlare della sua presunta relazione con il miliardario americano. Lo riporta il New York Times.

L'ordine è stato emesso la scorsa settimana nell'ambito di un arbitrato in corso in California. Stormy Daniels, questo il nome d'arte dell'attrice, è stata pagata circa 130 mila dollari prima delle elezioni presidenziali 2016 per il suo silenzio, ma ritiene che il patto sia nullo perché non è stato firmato dallo stesso Trump. Stormy aveva annunciato nelle scorse settimane di essere pronta a dire tutto della sua relazione con il presidente Usa.

I dettagli dell'ordinanza restrittiva sono emersi ieri sera dopo che la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders ha annunciato che il legale di Trump aveva vinto un procedimento di arbitrato contro Clifford.