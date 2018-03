Russia verso presidenziali. Putin imbattibile ma cala in sondaggi -3

Mosca, 8 mar. -

A Mosca e San Pietroburgo, la percentuale di preferenze per Putin è scesa dal 69,7% del 10 gennaio al 57,1% del 18 febbraio, scrive il quotidiano Vedomosti il 7 marzo, citando i dati del Centro panrusso per lo studio dell'opinione pubblica (VtsIOM). Da vedere come finirà il braccio di ferro a distanza con il suo unico e vero sfidante, tenuto fuori dalla corsa elettorale: Aleksey Navalny, abbastanza popolare tra i giovani, ha invitato a disertare le urne. Sarà quindi l'affluenza e l'età dell'elettorato un altro metro di giudizio da valutare il prossimo 19 marzo, all'indomani del voto.