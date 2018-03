Russia verso presidenziali. Putin imbattibile ma cala in sondaggi

Mosca, 8 mar. - Con la festa della donna scatta l'ultimo conto alla rovescia per le prossime elezioni presidenziali russe: mancano solo dieci giorni. Il voto si tiene il 18 marzo, nel quarto anniversario dell'annessione della Crimea alla Russia. Il giorno prima, durante il silenzio elettorale, verrà trasmesso proprio un documentario dalla Tv di Stato, che suggella quello che resta agli occhi dei russi uno dei più grandi successi di Vladimir Putin in politica estera: Sebastopoli e la circostante penisola ucraina tornate sotto l'ala di Mosca, proprio come ai tempi dell'Unione Sovietica. L'annessione ha coinciso con la spaccatura con l'Ovest, ma l'elettore russo medio continua a vedere in Putin il difensore della Patria e dei confini. In fondo chi ha riportato il Paese alla grandezza sovietica. Lo stesso Putin non ha mancato di ribadire che, se potesse cancellare un evento storico, sarebbe proprio la disgregazione dell'Urss. E in questa prospettiva, è abbastanza naturale che nei sondaggi lo premi di più la profonda provincia.

L'attuale presidente uscente è l'unico candidato credibile a staccare il biglietto per altri 6 anni. Gli altri sette sfidanti fanno da sfondo. La campagna si è dimostrata abbastanza noiosa e ripetitiva, con due elementi di sorpresa. Nella seconda parte dello scorso anno la candidatura della socialite Ksenia Sobchak, la figlia del defunto sindaco di San Pietroburgo, con il suo slogan "contro tutti" e la sua attenzione evidente nei confronti dell'Ovest. Il secondo momento culminante è arrivato pochi giorni fa, con il discorso alla nazione. Putin aveva davanti la classe dirigente russa, ma l`interlocutore era il Pentagono. Video e grafica computerizzata per dimostrare che, gli "scudi" missilistici americani non sono un ostacolo per il Sarmat, nuovo pesante missile balistico intercontinentale, promettente sostituto del sovietico Satan.(Segue)