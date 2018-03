Roma, 8 mar. - "Sono d'accordo con Prodi" sul fatto che il "Pd non è finito", "dobbiamo capire da dove si riparte, abbiamo un problema strutturale, non rappresentiamo più i settori popolari". Lo ha detto il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Renzi? "Ha preso il 70% (per la sua riconferma a segretario del Pd, ndr), non è che scompare dalla vita politica, deve e può esercitare un ruolo ma non può essere quello di segretario".