Erg chiude 2017 con utile +32% a 142 mln, cedola 0,75 euro/azione

Roma, 8 mar. - Erg ha chiuso il 2017 con un utile netto in crescita del 32% a 142 milioni rispetto ai 107 milioni dell'anno precedente. L'anno scorso è stato un "anno determinate" per il gruppo con la cessione di TotalErg e l`acquisizione di Forvei. Lo rende noto la società, aggiungendo che il consiglio di amministrazione proporrà all`assemblea un incremento del dividendo ordinario a 0,75 euro per azione ed un dividendo straordinario pari a 0,40 per azione, pari a circa il 20% del cash-in derivante dall`operazione di cessione di TotalErg.

"Il 2017 è stato un altro anno molto soddisfacente dal punto di vista dei risultati con l`utile netto di gruppo pari a 142 milioni di Euro, ben superiore ai 107 milioni di euro dell`anno precedente - ha commentato l'amministratore delegato Luca Bettone - un anno determinante per l`evoluzione del gruppo che, con la cessione di TotalErg e l`acquisizione di Forvei, è uscito definitivamente dal settore Oil e contestualmente ha fatto il proprio ingresso nel fotovoltaico".

Il margine operativo lordo è stato di 472 milioni di euro, superiore sia rispetto al 2016 che alla guidance al mercato di inizio anno, "malgrado il 2017 - ha detto l'ad - sia stato un anno decisamente secco ed anche poco ventoso, caratterizzato inoltre nell`eolico dall`uscita dal meccanismo incentivante di oltre 200 megawatt. Il generale positivo andamento dei prezzi dell`energia associato ad una più elevata marginalità nel Termoelettrico, il contributo dei parchi acquisiti in Germania e la continua attenzione ai costi ed all`efficienza nella generazione, ci hanno consentito di ottenere risultati molto positivi e superiori alle aspettative, confermando la solidità del nostro modello di business".

Anche l`indebitamento netto di 1.233 milioni di euro, ha osservato Bettone, risulta inferiore alla guidance di inizio anno, grazie al significativo flusso di cassa operativo, ai dividendi distribuiti da TotalErg e all`incasso dell`advanced payment da parte del gruppo api, che hanno più che compensato gli investimenti e la distribuzione di dividendi".

"Per il 2018, grazie anche al contributo del fotovoltaico - ha sottolineato - ci aspettiamo un margine operativo lordo in leggera crescita a 475 milioni di euro e un indebitamento netto pari a 1.260 milioni, inclusivi di investimenti per circa 450 milioni di euro e della distribuzione di dividendi per circa 170 milioni di Euro e tenuto conto della cessione di TotalErg e di Brockaghboy Wind Farm".