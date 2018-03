Pd,Orlando:Calenda a primarie?Se vuole,stop dittatura maggioranza

Roma, 8 mar. - "Se Calenda si vuole candidare alle primarie è un suo diritto, ha idee diverse dalle mie ma credo possa dare un contributo al partito, un partito deve essere pulrale non può essere il luogo di una dittatura di una maggioranza dove se non si è d'accordo non si ha alcuna possibilità di incidere". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Con Renzi segretario il Pd è stato una dittatura della maggioranza? "Non è che il Pd abbia avuto solo una dittatura della maggioranza, è l'unico partito dove si discute, dove si sceglie il segretario con i voti dei militanti... ma il modo in cui sono state formate le liste non è stato quello di tenere dentro tutte le anime del partito" ha risposto Orlando.